Son 24 saat: 11 bin 180 vaka, 202 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 11 bin 180 Covid-19 vakası tespit edilirken, 202 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı da 11 bin 672’yi buldu.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre son 24 saatte 149 bin 218 kişiye daha test yapılmasıyla, toplam test sayısı 24 milyon 811 bin 888’e yükseldi.

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Bugünkü hasta sayısı 1713 olarak duyurulurken, toplam ağır hasta sayısı 3 bin 764. Bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısı da 21 bin 295.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugünün verilerine dair şu yorumu yaptı: “Bugün tespit edilen 1.713 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımızdaki düşüş devam ediyor. Kayıplarımızın daha da azalması en büyük beklentimiz. Aşılama programından başarıyla netice alana kadar tedbirlere ısrarla uymalıyız. Birlikte hareket edersek güçlüyüz.”