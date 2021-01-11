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Yaramazlara biraz batar!

Son 24 saat: 10 bin 220 vaka, 174 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 10 bin 220 Covid-19 vakası kayda geçerken, 174 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine görebir günde 180 bin 303 kişiye daha test yapılmasıyla, toplam test sayısı 26 milyon 376 bin 784’e yükseldi.

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Toplam vaka sayısı 2 milyon 336 bin 476’ya, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 208 bin 451’e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 22 bin 981’e yükseldi.

Bir gündeki hasta sayısı bin 3, iyileşenlerin sayısı da 10 bin 301 oldu. Toplam ağır hasta sayısı ise 2 bin 783.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’dan şunları yazdı: “Bugün tespit edilen 1.003 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısındaki düşüş umut verici şekilde devam ediyor. Tedbir en büyük silahımız. Aşı programı başarıyla tamamlanana kadar kısıtlama ve tedbirlere tam uyum son derece önemli. Birlikte kazanacağız.”

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