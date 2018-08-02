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Son 13 yılın rekoru: Marmara’ya geçen ay ortalama 48.7 kg yağış düştü

Meteoroloji verilerine göre, Marmara’da bu yıl Temmuz ayında son 13 yılın yağış rekoru kırıldı.

Fotoğraf: DHA

Geçen ay düşen yağış miktarı son 40 yıl içinde Temmuz’da en fazla yağışın düştüğü 3’üncü ay olarak da kayıtlara geçti.

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Temmuz ayında Marmara bölgesinin yağış ortalaması 48.7 kg olarak hesaplandı. Bu rakam son 13 yılın fazla yağış alan Temmuz ayı olarak kayıtlara geçti. En son 2005 yılında ortalama 51 kg ile Temmuz ayı yağış rekoru kırılmıştı.

40 yıllık verilere bakıldığında ise bu yılın Temmuz ayı en fazla yağışlı 3’üncü Temmuz ayı oldu.

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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre Marmara’da 40 yıllık ortalama yağışın 23.3 kg olduğu belirtilirken bu yılın temmuz ayında bu oran yüzde 100’den fazla artışla 48,7 kg olduğu kaydedildi.

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