Son 10 yılın en yüksek seviyesi: Amazon yağmur ormanları insan eliyle yok ediliyor

‘Dünyanın akciğerleri’ diye de anılan Brezilya’daki yağmur ormanlarının yok olma hızı son 10 yılda en üst noktada.

Resmi veriler Ağustos 2007 ile Temmuz 2018 arasında Amazon ormanlarının toplam 7 bin 900 kilometrekarelik kısmının yok edildiğini gösteriyor.

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Yasadışı tomrukçuluğun buna sebep olduğunu belirten yetkililer, hükümet politikalarının yağmur ormanlarının geleceğini tehlikeye attığı görüşünde.

Veriler aynı zamanda orman kaybının geçen seneye göre yüzde 13.7 arttığını gösteriyor.

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Ormanın gördüğü en büyük tahribat 2000’lerin başlarında yaşanmıştı. O dönemde 27 bin kilometrekarelik bir alan yok edilmişti.

Bilim insanları biyoçeşitliliğin zengin olduğu Amazon’un küresel ısınmaya karşı doğanın en iyi koruması olduğunu söylüyor.