Son 10 yılda trafikte sürücülere 18 milyar liralık ceza kesildi

Emniyet Genel Müdürlüğü, son 10 yılda trafikte sürücülere 18 milyar liralık ceza kesildiğini raporladı.

Emniyetin trafik verilerine göre 2007-2016 yıllarında sürücülere 105 milyon 320 bin 342 trafik cezası kesildi. Sadece geçen yıl 13 milyon 339 bin 433 trafik kuralı ihlali yaşandı.

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Toplamda ise sürücülere 18 milyar 51 milyon 281 bin 233 lira ceza kesildi. Geçen yıl sürücülere yazılan ceza tutarı da 3 milyar 233 milyon 363 bin 241 lirayı buldu.

Alkol açık ara önde

Yine son 10 yılda 1 milyon 197 bin 406 sürücünün ehliyetine alkollü araç kullandıkları gerekçesiyle geçici olarak el konuldu. Diğer ihlaller nedeniyle ehliyetine geçici olarak el konulan sürücü sayısı ise 42 bin.