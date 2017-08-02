Son 10 yılda 44 kentte yenisi açılmadı: Türkiye’deki kütüphane sayısı 28 bin 970

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Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) 2016 yılı Kütüphane İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre Türkiye’de 2016 yılı itibariyle toplam kütüphane sayısı 28 bin 970.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın verilerine göre, son 10 yılda 44 kentte kütüphane açılmadığı ortaya çıkmıştı.

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Türkiye genelindeki 28 bin 970 kütüphanenin bin 137’si halk kütüphanesi, 552’si üniversite kütüphanesi, bir tanesi ise ‘Milli Kütüphane’ olarak sıralandı.

Geriye kalan 27 bin 280 kütüphane ise, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında.

‘Milli Kütüphane’

‘Milli Kütüphane’ kayıtlı üye sayısı 26 bin 996, halk kütüphanesi kayıtlı üye sayısı 1 milyon 697 bin 90 ve üniversite kütüphanesi kayıtlı üye sayısı 3 milyon 810 bin 634 oldu.

2015 yılına göre kitap sayısı yüzde üç artış gösteren Milli Kütüphane’deki kitap sayısı ise 1 milyon 298 bin 952 olarak belirlendi. ‘Milli Kütüphane’deki diğer materyal sayısı ise yüzde 5.3 artarak 155 bin 622 oldu.

‘Milli Kütüphane’den yararlananların sayısı 2016 yılında, 2015 yılına göre yüzde 21.4 artarak, 636 bin 488 oldu. Aynı dönemde kayıtlı üye sayısı ise yüzde 25,5 azalarak 26 bin 996 oldu.

Halk kütüphaneleri

Halk kütüphanelerindeki kitap sayısı 2016 yılında bir önceki yıla göre yüzde 4 artarak 18 milyon 828 bin 188‘e ulaştı. Kayıtlı üye sayısı ise yüzde 24,1 artarak 1 milyon 697 bin 90 oldu.

Bu kütüphanelerden yararlananların sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 1.1 azalarak 23 milyon 266 bin 599 oldu. Halk kütüphanelerindeki diğer materyal sayısı ise bir yılda yüzde 2.7 azaldı.

Üniversite kütüphaneleri

Üniversite kütüphanelerinin sayısı, önceki yıla göre yüzde 0,5 azaldı.

Kitap sayısı ise yüzde 0.1 azalarak 15 milyon 236 bin 013 oldu. Bu kütüphanelerde kayıtlı üye sayısı yüzde 0.3 azalarak 3 milyon 810 bin 634 oldu.

Örgün ve yaygın eğitim kütüphaneleri

Resmi okul, özel okul ve özel kurs kütüphanelerini kapsayan örgün ve yaygın eğitim kütüphanelerinin sayısı, yüzde 2 azalarak 27 bin 280 oldu. Kitap sayısı ise yüzde 15,2 azalarak 27 milyon 430 bin 168 oldu.