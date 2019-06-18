Sommarøy adası ‘saatsiz’ yaşama geçmek istiyor

Norveç’in kuzeyindeki 300 nüfuslu Sommarøy adası, dünyada zaman dilimine bağlı yaşanmayan ilk bölge olmak istiyor.

CNN’in haberine göre Tromsø şehrinin batısında yer alan adanın sakinleri, strese neden olarak yaşam kalitesini düşürdüğü gerekçesiyle adada saat kullanılmaması için toplantı düzenleyip imza topladı.

Reklam

Fotoğraflar: CNN

Girişimin fikir babası Kjell Ove Hveding, Norveç parlamentosu üyelerinden biriyle görüşerek böyle bir girişimin pratik ve hukuki boyutlarını tartıştı. Toplanan imzaları parlamento üyesine veren Hveding Norveç Devlet Televizyonu’na (NRK) verdiği söyleşide şunları söyledi: ”Dünya genelinde insanlar stres ve depresyondan etkileniyor. Bunun nedeni hayata yetişememe duygusu ve saatin bu sorunda büyük bir rolü var. Biz herkesin hayatı tam anlamıyla yaşadığı, zaman dilimi olmayan bir bölge olmak istiyoruz.”

Kol saatleri adanın girişindeki köprüye asılıyor

Bölgede geceler bile aydınlık geçtiği için adalıların gün içinde saatin kaç olduğunu bilmeye ihtiyaç duymadığını belirten Hveding, zaman dilimine bağlı kalmadan yaşanabileceğini sembolize etmek amacıyla kol saatlerini adanın girişine astıklarını söyledi.

Hveding, ada sakinleri arasından okula ve işe gidenlerin kendilerini herhangi bir saat dilimine göre kısıtlamaması gerektiğini söyleyerek, ”Gecenin ikisinde futbol oynayan çocuklar, çim biçenler, evlerini boyayanlar, yüzmeye gidenleri görebilirsiniz” dedi.