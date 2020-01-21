Somali’deki bombalı saldırıda yaralananlar Türkiye’ye getirildi

Somali’de bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda yaralanan 10 kişi, Türk Hava Kuvvetleri’ne ait uçakla Ankara’ya getirildi.

Fotoğraf: DHA

Yaralıları taşıyan uçak, akşam saatlerinde Ankara Etimesgut askeri havaalanına indi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Somali’den getirilen yaralıları karşıladı. Bakan Koca, uçakta yaralılar hakkında bilgi aldıktan sonra basın mensuplarına açıklamada bulundu. Koca, cumartesi günü Somali’de düzenlenen saldırının Türk şirketine ait şantiyeye yönelik yapıldığını söyleyerek şöyle devam etti:

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“17 kişi yaralanmıştı ve bunların altısı Türk vatandaşı, 11’i Somali vatandaşıydı. 17 kişinin hepsi Mogadişu’daki Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanemizde tedavi altına alındı. İlk tedavisi yapılan altı Türk hastamızdan iki tanesi taburcu edildi. Dört hastamızın ilk müdahaleleri yapıldı. Bugün de sayın cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla dün gece Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait A400 uçak, ambulansa çevirilerek hızla Somali’ye gönderildi. Sabahın erken saatlerinde oradaki tedavileri hızla yapılarak, tedavisinin Türkiye’de devam etmesini uygun gördüğümüz hastaları uçakta ziyaret ettim. Toplam 17 hastanın 10 tanesini Türkiye’ye getirmiş olduk.”

Hastaların sağlık durumları ile ilgili bilgi veren Bakan Koca, şöyle dedi: “Bu 10 hastanın dördü Türk vatandaşı, altı hasta ise Somali vatandaşı. Türk vatandaşlarımızdan birinin entübe olduğunu, genel durumunun biraz daha ciddiyetini koruduğunu, diğer üç hastamızın genel durumunun ise daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Altı Somali vatandaşından dördünün durumları ise biraz daha ciddi. Ve şu an ambulanslar alanda. Bu 10 hastamızın nakillerini hızla gerçekleştiriyoruz. Ben bu saldırıyı lanetliyor, Somali hükümetin ve vatandaşlarına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşlarımızın her zaman yanında olacağımızı tekrar vurgulamak istiyorum.”