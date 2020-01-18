Somali’de Türk mühendislere yönelik bombalı saldırı: Dört yaralı

Somali’nin başkenti Mogadişu’nun 30 kilometre dışında Türk inşaat şirketi çalışanlarını hedef alan bir saldırı düzenlendi, dört Türk yaralandı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Reuters’ın bir polis memuruna dayandırdığı habere göre Afgoye kasabasında hızla ilerleyen bir bombalı araç, Türk mühendislerin ve Somalili polislerin öğle yemeği yediği restorana daldı.

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Yetkililer, kayıplara ilişkin bilgi vermek için henüz erken olduğunu söylerken Türkiye’nin Mogadişu Büyükelçisi Dr. Mehmet Yılmaz “Ölü bilgisi olmadığını fakat yaralıların bulunduğunu” açıkladı.

AA’nın haberine göre saldırıda yaralanan dört Türk, Somali Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Reuters’a konuşan Farah Abdullahi adlı bir dükkân sahibi, “Büyük bir patlama sesi duyduk, kısa süre sonra havada duman bulutları oluştu. Patlamadan önce olay yerinde birkaç Türk mühendis ve silahlı Somali polisi konvoyu bulunuyordu” dedi.

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Abdullahi “Ölümü, yaralı mı olduklarını bilmiyoruz ama sedyede taşınan insanlar görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Aralık 2019’ta yine Mogadişu’da vergi kontrol noktasında bombalı araçla düzenlenen saldırıda iki Türk vatandaşı dahil 90 kişi hayatını kaybetmişti.