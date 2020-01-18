Somali’de Türk mühendislere yönelik bombalı saldırı: Altısı Türk 15 yaralı

Somali’nin başkenti Mogadişu’nun 30 kilometre dışında Türk inşaat şirketi çalışanlarını hedef alan bir saldırı düzenlendi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca altısı Türk 15 kişinin yaralandığını açıkladı.

Fotoğraf: DHA

Reuters’ın bir polis memuruna dayandırdığı habere göre Afgoye kasabasında hızla ilerleyen bir bombalı araç, Türk mühendislerin ve Somalili polislerin öğle yemeği yediği restorana daldı.

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Yetkililer, kayıplara ilişkin bilgi vermek için henüz erken olduğunu söylerken Türkiye’nin Mogadişu Büyükelçisi Dr. Mehmet Yılmaz “Ölü bilgisi olmadığını fakat yaralıların bulunduğunu” açıkladı.

Reuters’a konuşan Farah Abdullahi adlı bir dükkân sahibi, “Büyük bir patlama sesi duyduk, kısa süre sonra havada duman bulutları oluştu. Patlamadan önce olay yerinde birkaç Türk mühendis ve silahlı Somali polisi konvoyu bulunuyordu” dedi.

Abdullahi “Ölümü, yaralı mı olduklarını bilmiyoruz ama sedyede taşınan insanlar görüyoruz” ifadelerini kullandı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saldırıda altısı Türk 15 kişinin yaralandığını, Türk yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğunu belirtti.

Milli Savunma Bakanlığı saldırıyı kınadı

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı: “Somali’de masum sivilleri hedef alan ve 4’ü Türk vatandaşı olmak üzere 11 sivili yaralayan bombalı terör saldırısını en sert şekilde lanetliyor ve kınıyoruz. Türkiye, terör belasına karşı Somalili kardeşlerinin yanında olmaya devam edecektir.”

Dışişleri Bakanlığı: Saldırıyı lanetliyoruz

Dışişleri Bakanlığı yazılı açıklama yaparak saldırıyı kınadı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Somali’nin Afgoye bölgesinde bomba yüklü araçla gerçekleştirilen aralarında altı Türk vatandaşının da bulunduğu çok sayıda kişinin yaralanmasına yol açan terör saldırısını lanetliyoruz. Bir Türk şirketinin şantiyesini hedef alan bu menfur saldırıda yaralananlara acil şifa diliyor, dost ve kardeş Somali hükümeti ile Somali halkının yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz. Türkiye, Somali’de barış ve istikrarın bir an evvel tesisi ve ülkenin kalkınma ortamına kavuşması için bugüne kadar sağladığı desteği kararlılıkla sürdürecektir. Yaralı Türk vatandaşlarının durumu Mogadişu Büyükelçiliğimizce yakından takip edilmektedir”

Aralık 2019’da Mogadişu’da vergi kontrol noktasında bombalı araçla düzenlenen saldırıda iki Türk vatandaşı dahil 90 kişi hayatını kaybetmişti.