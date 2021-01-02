Somali’de Türk firmaya ait şantiyeye saldırı

Somali’de yol yapan Türk firmasına ait şantiyeye intihar saldırısı düzenlendi. İkisi Türk vatandaşı dört kişi hayatını kaybederken, dört Türk vatandaşı yaralandı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Somali’de, Türk askeri üssüne 15 kilometre uzaklıkta yol yapım çalışması yürüten bir Türk firmasına ait şantiyeye motosikletli bir saldırgan tarafından intihar saldırısı düzenlendi.

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Askeri üste ve personelde herhangi bir olumsuz durumun söz konusu olmadığı belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı’nın konuyla ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Somali’de bu sabah bomba yüklü araçla bir Türk firmasına yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında, aralarında bir vatandaşımızın da bulunduğu dört kişinin hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Olayda yaralanan dört vatandaşımızın sağlık durumu yakından takip edilmektedir. Mogadişu-Afgoye yolunun inşaatını üstlenen ve Somali’nin kalkınmasına ve refahına katkıda bulunan bir Türk şirketi çalışanlarını hedef alan bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, yaralananlara acil şifa diliyor, dost ve kardeş Somali Hükümeti ile Somali halkının yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz.”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 15.30’da Twitter hesabından paylaştığı bilgide hayatını kaybeden Türk vatandaşı sayısının ikiye yükseldiğini, üçü Türk 14 kişinin tedavisine hastanede devam edildiğini duyurarak saldırıyı kınadı.