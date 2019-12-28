Somali’de saldırı: İkisi Türk 80 kişi hayatını kaybetti

Somali’nin başkenti Mogadişu’daki vergi kontrol noktasında bombalı araçla düzenlenen saldırıda en az 80 kişi hayatını kaybetti. Türkiye’nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz saldırıda iki Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini; olayı araştırdıklarını söyledi.

Fotoğraf: DHA

Saldırı yerel saatle 08:15’te meydana geldi. Bomba yüklü bir kamyonla düzenlenen saldırıda 50 kişinin de yaralı olarak hastanelere kaldırıldığı belirtildi.

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Hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının patlamanın meydana geldiği bölgede yol çalışması yapan firmada görevli olduğu bildirildi.

Çavuşoğlu, Twitter’da mesaj paylaştı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, saldırının ardından Twitter hesabında şu mesajı paylaştı: “Mogadişu’da meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybeden iki vatandaşımıza ve diğer masum Somalili kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Kardeş Somali’nin daima yanında olacağız. Teröre karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecek.”