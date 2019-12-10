Somali’de milletvekillerinin kaldığı otele eş-Şebab saldırısı: Üç kişi hayatını kaybetti, iki milletvekili yaralandı

Somali’nin başkenti Mogadişu’da cumhurbaşkanlığı sarayı ile aynı sokakta bulunan ve içinde milletvekillerinin kaldığı SYL Otel’e düzenlenen silahlı saldırıda üç kişi hayatını kaybeti, iki milletvekili yaralandı. Saldırıyı, el-Kaide’nin Doğu Afrika uzantısı eş-Şebab örgütü üstlendi.

Fotoğraf: DHA

Somali’de Cumhurbaşkanlığı Sarayı’yla aynı sokakta bulunan ve içinde milletvekillerinin bulunduğu öğrenilen SYL Otel’e silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda otelde kalan üç kişinin hayatını kaybettiği ve iki milletvekilinin yaralandığı belirtildi. Saldırıyı eş-Şebab örgütü üstlenirken, örgüt üyesi iki kişi de cansız ele geçirildi. Saldırıyı gerçekleştiren kişilerin polis üniformasıyla otele doğru yaklaştığı ve el bombalarıyla otele saldırdıkları duyuruldu. Güvenlik güçleri, otelde kalan 100 kişinin güvenli bir şekilde tahliye edildiğini açıkladı.