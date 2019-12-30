Somali saldırısını eş-Şebab üstlendi: Asıl hedef Türk mühendislerdi

Somali’nin başkenti Mogadişu’da cumartesi günü düzenlenen saldırıyı, el-Kaide’nin Doğu Afrika uzantısı eş-Şebab örgütü üstlendi. Bomba yüklü araçla, bir gözlem noktasına düzenlenen saldırıda en az 83 kişi ölmüştü. Saldırıda hayatını kaybedenler arasında iki de Türk vatandaşı bulunuyordu.

DW Türkçe’nin haberine göre, eş-Şebab örgütünün sözcüsü Ali Mahmud Raci pazartesi akşamı örgüte yakınlığı ile bilinen ‘Andalus’ adlı radyo kanalı üzerinden yaptığı açıklamada, saldırının hedefinin, hayatını kaybeden iki Türk mühendis ve onların korumaları olduğunu kaydetti. Sözcü saldırıda ölen sivillerin yakınlarına ise başsağlığı diledi.