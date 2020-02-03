Somali, ‘çekirge istilası’ nedeniyle acil durum ilan etti

Somali, Doğu Afrika’daki çekirge istilası nedeniyle ulusal acil durum ilan etti.

Fotoğraf: Reuters (arşiv)

Tarım bakanlığı, fazla miktarda bitki yiyen çekirgelerin gıda kaynakları kısıtlı durumdaki ülke için büyük tehdit oluşturduğunu açıkladı. Açıklamada, durumun, hasat döneminin başlayacağı nisan ayı öncesinde kontrol altına alınamayacağından endişe edildiği ve süreçten en az hasarla çıkabilmek için ulusal acil durum ilan edildiği belirtildi.

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Etiyopya ve Kenya gibi ülkelerde de çekirgelerden kaynaklı sorun yaşanıyor. Ancak, bu sorun nedeniyle ulusal acil durum ilan eden ilk ülke Somali oldu.

Ocak ayında Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, bölgede çekirgelerle mücadele edilmesi için uluslararası kamuoyuna yardım çağrısı yapmıştı.

Uzmanlara göre 2019 sonundaki şiddetli yağışlar, çekirgeler için ‘ideal yaşam koşulu’ oluşturdu.