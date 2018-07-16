Soma’dan Ankara’ya giden madenci ailelerine bir günde iki müdahale

Soma’da 301 madencinin ölümüyle ilgili davada çıkan karara Ankara’da tepki gösteren ailelere polis iki kez müdahale etti.

Soma’daki maden faciasına ilişkin davada geçen günlerde karar çıkmış, maden şirketinin bağlı olduğu holdingin sahibi beraat etmiş, 15 kişiye çeşitli oranlarda hapis cezası verilmişti.

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Karara tepki gösteren Somalı aileler, bugün Ankara’daki Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) önünde toplanmak istedi.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre aileler ellerinde yakınlarının fotoğrafları ve isimlerinin olduğu bir pankart açtı.

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Otobüsle alana giden aileler, ellerinde bir kavanoza koydukları mezarlardan getirdikleri toprak ve kömür taşıyarak yürüyüşe geçmek istedi. Polis, ailelerin otobüslerine binmelerini istedi.

Yaşanan arbedede polis biber gazı kullandı. Grubun uzaklaştırılmasının ardından aileler adına temsili bir grubun basın açıklamasına izin verildi.

İkinci müdahale

Ailelere akşam saatlerinde Madenci Anıtı önünde açıklama yapmak istedi. Buradaki polis müdahalesinde de bir kişi gözaltın alındı.