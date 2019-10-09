Soma’daki maden sahasının işletme hakkı ihaleyle devredilecek

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ), Manisa Soma’da bulunan 87194 ruhsat numaralı maden sahasının işletme hakkını ihaleyle devredecek.
Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan ilana göre, maden sahasının ihalesi için öngörülen geçici teminat bedeli 5 milyon lira olarak belirlendi. İhale 31 Ekim’de yapılacak.
Soma’daki maden sahaları beş yıl önce 301 madenicinin hayatını kaybettiği faciayla gündeme gelmişti. Faciayla ilgili 51 sanığın yargılandığı davada, 14 kişiye ceza verilirken, işletme sahibi Soma Holding’in yönetim kurulu başkanı Alp Gürkan ve 37 sanığın beraatine karar verilmişti.