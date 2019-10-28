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Yaramazlara biraz batar!

Soma’da maden işçilerini taşıyan servis ile kamyon çarpıştı: 26 yaralı

Manisa’nın Soma ilçesinde, özel bir maden ocağında çalışan işçilerin taşıyan servis ile kamyonun çarpıştığı kazada 26 kişi yaralandı. 

Fotoğraf: DHA

Kaza, gece yarısı Yırca Mahallesi Soma Termik Santral Bağlantı Köprüsü mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Deniş Mahallesi’ndeki özel bir maden ocağında gece vardiyasında çalışacak işçilerini taşıyan Mustafa Y. yönetimindeki 45 J 5684 plakalı servis, Mehmet B. yönetimindeki 45 VZ 944 plakalı kamyon ile çarpıştı.

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Kaza yerine jandarma ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından ambulanslarla Soma, Kırkağaç ve Akhisar ilçelerindeki hastanelere sevk edildi. Tedaviye alınan yaralılardan, servis şoförü Mustafa Y. ile üç işçinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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