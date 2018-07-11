Diken

Yaramazlara biraz batar!

Soma faciasıyla ilgili davada karar çıktı: Patrona 15 yıl

 

Manisa’nın Soma ilçesinde 301 madenicinin hayatını kaybettiği faciayla ilgili davada karar çıktı.

Fotoğraf: Reuters

Dört yıl önce meydana gelen olaydan sonra Akhisar ağır ceza mahkemesinde dava açılmıştı. Davada beşi tutuklu 51 sanık yargılanıyordu.

Reklam

Davada karar bugün çıktı.

Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan’a 15 yıl hapis cezası verildi.

Reklam

Genel müdür Ramazan Doğru’ya 22 yıl altı ay, işletme müdürü Akın Çelik’e de 18 yıl altı ay ceza verildi. İşletme müdür yardımcısı İsmail Adalı 22 yıl altı ay, maden mühendisi Erkan Aksoy 18 yıl dokuz hapis ay hapis cezasına çarptırıldı.

Can Gürkan, Akın Çelik, Ramazan Doğru ve Erkan Aksoy’a ‘taksirle ölüme sebebiyet vermek’ten hapis cezasına hükmedildi.

Mahkeme, Soma Holding’in yönetim kurulu başkanı Alp Gürkan ve 37 sanğın beraatine karar verdi.

Kararın açıklanması sırasında yaşanan gerginlik üzerine duruşmaya ara verildi, fenalık geçiren bazı kişilere sağlık ekipleri müdahale etti.

Davada mahkeme heyeti, karar açıklandığı sırada gerginlik üzerine verdiği aranın ardından salona dönerek kararını okumaya devam etti.

Umut Parkı’nda ‘Soma nöbeti’: Ağaçlar altında, adalet için

Denizlerden gelen bir iyi niyet vardır: Soma için ‘Kürek Kürek Türkiye’

Soma faciasında ölen kardeşlere iki ayrı tazminat kararı

Yargıtay ilk kararı onadı: Soma’da yaşamını yitiren işçinin ailesine tazminat

Soma Holding’in ‘prensi’ Can Gürkan’a ilk ceza ‘evrakta sahtecilik’ten

Gerçek mi, blöf mü?: Soma’da karar duruşması öncesi hakimlere soruşturma

SON HABERLER

Siyah giyecekler: ‘Takviye Hazır Kuvvet’ personeli göreve başladı

Emniyet bünyesinde kurulan ‘Takviye Hazır Kuvvet’ personeli şu an itibarıyla 247 personelden oluşuyor. Cumhurbaşkanı ve devlet erkanının programları başta olmak üzere mitingler ve ihtiyaç duyulması halinde spor müsabakalarında görevlendirilecek personel, siyah giyecek.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...