Soma faciasında ölen kardeşlere iki ayrı tazminat kararı

Soma’da 301 madencinin can verdiği faciada hayatını kaybeden Fedai ve Özcan Bozdağ kardeşlerle ilgili tazminat davasında iki farklı karara imza atıldı.

Soma katliamında 25 yaşındaki Fedai ve 22 yaşındaki Özcan hayatını kaybederken, 18 yaşındaki Mehmet Emin son anda madenden çıkmayı başarabildi.

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Hürriyet’ten İsmail Saymaz’ın haberine göre, Bozdağ ailesinin avukatı, Fedai ve Özcan kardeşler için Soma İş Mahkemesi’nde ayrı ayrı tazminat davası açtı. Bu iki dava 29 Eylül 2016’da sonuçlandı. İki davada da anne Sellime ve baba Rasim’e faizleriyle birlikte 100’er bin lira, kardeşi Mehmet Emin’e 40 bin lira tazminat ödenmesine karar verildi. Babaanne Hasibe ve dede Yılmaz’a da 20’şer bin lira ödenmesi kararlaştırıldı.

Kararda, anne, baba ve kardeşin yanısıra birlikte yaşadıkları babaanne ve dedeye de 20’şer bin lira manevi tazminat verildi.

Yargıtay 21. Hukuk Dairesi Fedai Bozdağ ile ilgili kararı onadı. Ancak üç ay sonra önüne gelen Özcan Bozdağ’ın davasında babaanne ve dedeye verilen tazminatı, “Aralarında gerçek bir bağ yoktur” diyerek bozdu. Daire her iki kararı da oy birliğiyle aldı.

Baba Rasim Bozdağ, kendisinin de maden işçiliğinden emekli olduğunu belirterek, “Çocuklar Bigadiç’ten Soma’ya iş için gidip geliyordu. Normalde üç kardeşi birden aynı mesaiye koymamaları gerekiyordu. Çocuklarım aklıma gelince moralim bozuluyor. Şu an gözlerim görmüyor” dedi.