Soma faciası davasında üst mahkeme kararı: Patrona yurt dışı yasağıyla tahliye

Manisa’nın Soma ilçesinde 301 madenicinin hayatını kaybettiği faciayla ilgili davada, İzmir’deki üst mahkeme, alt mahkemenin verdiği cezayı uygun bulurken, 15 yıl hapis cezasına hükümlü Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan’ı yattığı süre dikkate alınarak yurt dışı yasağıyla tahliye etti.

Soldan sağa: Can Gürkan, İsmail Adalı, Akın Çelik, Ertan Ersoy ve Ramazan Doğru.

Beş yıl önce meydana gelen olaydan sonra Akhisar ağır ceza mahkemesinde dava açılmıştı. Davada beşi tutuklu 51 sanık yargılanmıştı. Mahkeme, 14 sanığa ceza vermiş, 37 kişi beraat etmişti.

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Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan’a 15 yıl hapis cezası verilmişti.

Genel müdür Ramazan Doğru’ya 22 yıl altı ay, işletme müdürü Akın Çelik’e de 18 yıl altı ay ceza verilmiş, işletme müdür yardımcısı İsmail Adalı 22 yıl altı ay, maden mühendisi Erkan Aksoy 18 yıl dokuz hapis ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Bu karara ilişkin temyiz başvurusunu inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14’üncü Ceza Dairesi, Akhisar’daki mahkemenin kararını uygun bulurken, şirketin yönetim kurulu başkanı Can Gürkan ile ilgili infazı gereken toplam hapis cezasının 5 yıl 6 ay olması ve yattığı süre, dosyada gerekçeli karar ve temyiz taleplerinin tebliği için geçecek süre ile Yargıtay’a gidiş dönüş süresi nazara alındığında toplam infaz süresinin aşacak şekilde tutuklu kalacağı anlaşıldığından, yurt dışı yasağı uygulanarak tahliye edilmesi yönünde karara vardı.