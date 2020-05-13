Soma davasında hüküm giyen mühendis, başka maden davasında bilirkişi yapıldı

Manisa’nın Soma ilçesinde 301 madenicinin hayatını kaybettiği faciayla ilgili davada hapis cezası alan mühendis Fuat Ünal Aydın’ın Muğla’nın Milas ilçesinde üç işçinin yaşamını yitirdiği maden kazasıyla ilgili davada bilirkişi olarak atandığı ortaya çıktı.

Fotoğraf: Reuters

Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın haberine göre Milas’a bağlı Sakarya Mahallesi Yumrataş mevkiinde, feldspat madeni çıkarılan ocakta, 18 Şubat günü meydana gelen göçükte üç işçi yaşamını yitirdi. Kazada ölen işçi Şükrü Otlak’ın ailesinin açtığı dava Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülüyor.

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Buna göre, mahkeme 4 Mayıs’ta Soma Asliye Ceza Mahkemesi’ne yazdığı talimatla, Urungu Erdal Özer, Serkan Kılınç, İlhan Çolak, Bilal İpekçi, Ahmet Haşim Demirler, Fuat Ünal Aydın ve Engin Kibar’ı bilirkişi olarak atadı.

Bilirkişi olarak tayin edilen kişilerden Fuat Ünal Aydın’ın altı yıl önceki Soma faciasıyla ilgili davada 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Kazada ölen işçi Şükrü Otlak’ın ailesinin avukatları Can Atalay ve Ayvaz Demircan’ın dün mahkemeye dilekçe vererek, kendilerinden habersiz oluşturulan bilirkişi heyetine itiraz ettiği bildirildi.

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Dilekçede Aydın’ın bir başka maden kazası dosyasında bilirkişi olarak tayin edilmesinin, hukuka aykırılığının ötesinde hukuk devleti ilkesini de temelinden sarstığı ifade edildi.

Dilekçede bilirkişilerin hiçbirinin akademik unvana sahip olmadığı, tümünün maden sektöründe, farklı kazalarla gündeme gelen şirketlerde çalışan kişiler olduğu belirtildi.