Diken

Yaramazlara biraz batar!

Soma A.Ş. 2 bin 800 işçinin tazminatını, 301 ailenin alacağını ödemiyor

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, İstanbul’daki plazasının icralık olmasıyla gündeme gelen Soma A.Ş.’nin 2 bin 800 işçinin tazminatını ve 301 ailenin alacağını ödemediğini belirterek hem işveren hem de sendikanın kanunu boşa düşürmek üzere yalan söylediğini öne sürdü: “3 binin üzerinde vatandaşımızın parası Soma A.Ş. kulesinde duruyor.”

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Özel, konunun Meclis tarafından çözülmesi gerektiğini vurgulayarak şöyle konuştu: “Bu işe katkı sağlayan MHP’den Erkan Akçay, AKP’den Doğan Kubat burada, ben buradayım. 2 bin 800 işçinin tazminatını bu firma ödemiyor. Bir yıl sonunda, 4 Nisan 2015’te biz burada kanun çıkardık hep beraber, Soma A.Ş.’nin mallarına TMSF el koymuş, kocaman gökdelenleri var. Bu taşınmazlar satılsın ve öncelikle 2 bin 800 işçiye ve 301 şehidimizin ailelerinin alacakları ödensin.”

Reklam

Sendika işçi adına imza atıp anlaşmış

Kanunun bugüne kadar uygulanmadığını belirten Özel şöyle devam etti: “Sarı sendika TMSF’ye yazı yolluyor; ‘Ben işçi adına imza atmaya yetkiliyim, patronla anlaştım, parayı 24 taksitte, 36 taksitte ödeyecek’ deniliyor. Sadece üçer taksit para alabildiler. Bu insanlar perişan durumda” 

‘Kaymakamlık yürüyüşe izin vermiyor’

Alacaklı işçilerin 5 Ekim’de yürüyüş düzenleyeceğini belirten özel kaymakamlığın yürüyüşe izin vermemesini de eleştirdi: “Bu işçiler bu yüzden yürüyüşe geçecekler, kaymakam diyor ki ‘yürütmeyiz’. Bolu’dan yürüyenler nasıl yürüyorsa, Soma’dan yürüyenlerin de yürümesi lazım.” 

Soma Holding’in 48 ofisi icradan satılık

SON HABERLER

Saraçhane’de 100 gün

İstanbul’un yerel yönetiminin patronu olmak için aday olduğunda kent halkının sadece yüzde 16’sı onu tanıyordu. İki seçim geçirdi. 23 Haziran’daki ikinci seçimde rakibi Binali Yıldırım’a 806 bin fark attı. Binlerce kişinin Saraçhane’yi doldurduğu 27 Haziran’da ceketi çıkarıp göreve başladı. İBB’nin CHP’li başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bugün, Saraçhane’deki 100’üncü günü…

WSJ: Türkiye Suriye’nin kuzeydoğusuna girerse ABD çekilebilir

ABD’nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal (WSJ), Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna ‘güvenli bölge’ kurmak için tek başına girişeceği olası bir harekatta, ABD askerlerinin bölgeden çekilmek zorunda kalacaklarını öne sürdü. WSJ, Türkiye’nin söz konusu harekata ABD’ye önceden haber vermeden girişmesinden de endişe edildiğini yazdı.

Avukatı: Önder’in tahliyesi yarına kalabilir

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM), eski HDP Ankara milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar vermesinin ardından tahliye beklentisi gerçekleşmedi. Avukatı Arzu Eylem Kayaoğlu, Önder ile görüşemediğini ve tahliyenin yarına kalabileceğini açıkladı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...