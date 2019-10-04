Soma A.Ş. 2 bin 800 işçinin tazminatını, 301 ailenin alacağını ödemiyor

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, İstanbul’daki plazasının icralık olmasıyla gündeme gelen Soma A.Ş.’nin 2 bin 800 işçinin tazminatını ve 301 ailenin alacağını ödemediğini belirterek hem işveren hem de sendikanın kanunu boşa düşürmek üzere yalan söylediğini öne sürdü: “3 binin üzerinde vatandaşımızın parası Soma A.Ş. kulesinde duruyor.”

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Özel, konunun Meclis tarafından çözülmesi gerektiğini vurgulayarak şöyle konuştu: “Bu işe katkı sağlayan MHP’den Erkan Akçay, AKP’den Doğan Kubat burada, ben buradayım. 2 bin 800 işçinin tazminatını bu firma ödemiyor. Bir yıl sonunda, 4 Nisan 2015’te biz burada kanun çıkardık hep beraber, Soma A.Ş.’nin mallarına TMSF el koymuş, kocaman gökdelenleri var. Bu taşınmazlar satılsın ve öncelikle 2 bin 800 işçiye ve 301 şehidimizin ailelerinin alacakları ödensin.”

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Sendika işçi adına imza atıp anlaşmış

Kanunun bugüne kadar uygulanmadığını belirten Özel şöyle devam etti: “Sarı sendika TMSF’ye yazı yolluyor; ‘Ben işçi adına imza atmaya yetkiliyim, patronla anlaştım, parayı 24 taksitte, 36 taksitte ödeyecek’ deniliyor. Sadece üçer taksit para alabildiler. Bu insanlar perişan durumda”

‘Kaymakamlık yürüyüşe izin vermiyor’

Alacaklı işçilerin 5 Ekim’de yürüyüş düzenleyeceğini belirten özel kaymakamlığın yürüyüşe izin vermemesini de eleştirdi: “Bu işçiler bu yüzden yürüyüşe geçecekler, kaymakam diyor ki ‘yürütmeyiz’. Bolu’dan yürüyenler nasıl yürüyorsa, Soma’dan yürüyenlerin de yürümesi lazım.”