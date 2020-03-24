Solunum cihazını kendisinden genç hastaya veren İtalyan rahip hayatını kaybetti

İtalya’nın kuzeyindeki Bergamo kentinde yaşayan ve geçen hafta hayatını kaybeden bir rahibin, Covid-19 tedavisi gördüğü sırada solunum cihazını daha genç bir hastaya verdiği açıklandı.

Fotoğraf: Twitter

Açıklama, kentin sınırlarındaki ‘Casnigo’ adlı yerleşim biriminin kilisesinin 72 yaşındaki rahibi Giuseppe Berardelli’nin tedavi gördüğü hastanenin yönetiminden geldi.

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Hastane, Berardelli’nin, kilise vakfının kendisi için satın aldığı respiratörü (solunum destek tedavisinde kullanılan aygıt) tanımadığı bir hastaya verdiğini, kendisinden daha genç bir hastaya öncelik verilmesini istediğini duyurdu.

Berardelli’nin tabutu defnedilmek üzere Casnigo sokaklarında taşınırken, sokağa çıkamayan İtalyanlar camlarından ve balkonlarından alkış tutarak onu uğurladı ve şükranlarını sundu. Cenaze töreni düzenlenmedi.

Dün itibariyl ölenlerin sayısının 6 bin 77 olarak kayıtlara geçtiği İtalya’da 50 rahip Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, hastalıktan dünyanın en olumsuz etkilenen ülkesinde ölen din adamları ve doktorlar için özel ayin düzenledi.

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63 bin 927 vaka tespit edilen İtalya’da 7 bin 432 kişi iyileşip taburcu oldu.