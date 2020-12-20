Solunum cihazından ayrılan Covid-19 hastası, ailesi vedalaşmak için gözyaşı dökerken hayata tutundu

ABD’nin Arkansas eyaletinde Covid-19 tedavisi gören bir kadın, doktorları ümidi kesince solunum cihazından ayrıldı. Kısa süre içinde ölmesi beklenen kadın vedalaşmak için hastaneye gelen yakınlarına gülümsedi ve hayata tutundu.

Fotoğraf: CNN International

7 Kasım’da Covid-19 test sonucu pozitif çıkan 62 yaşındaki Rhonda Withem’ın önce sadece başağrısı ve öksürük şikayeti vardı. Benton kentindeki evinde kendini izolet etti.

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Ancak durumu ağırlaştı ve tanı konulduktan bir hafta sonra hastaneye kaldırılıp solunum cihazına bağlandı.

İki hafta süren tedaviden sonuç alınamadı. Saline Memorial Hastanesi’ndeki doktoru bir daha makine desteği olmadan nefes alamayacağını ve ümitleri kalmadığını söyleyince ailesi zor kararı aldı. Withem, 29 Kasım’da solunum cihazından ayrıldı.

Camekanlı bölmenin ardında kız kardeşi ve eniştesiyle ona veda etmek için bekleyen kızı Nicole Brewer duygularını şöyle anlattı: “Makineden çektiler, hepimiz gözyaşları içindeydik. Onu son görüşümüz diye düşünürken birden gülümsedi, bize el salladı. Son anlarını yaşadığını sanarken o hayata tutundu; bu müthiş bir şey.”

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O günden sonra her geçen gün durumunda iyileşme olan Withem yoğun bakımdan servise alındı. Zamanla cep telefonunu kullanmaya, kızları ve torunlarıyla FaceTime sohbetleri yapmaya başladı.

Kızı Rebekah Goshien, doğum günü olan 10 Aralık’ta onu hastanede ziyaret etti ve ikili haftalar sonra ilk kez birbirlerine sarıldı.

Daha sonra rehabilitasyon için ayrı bir servise alınan Withem toparlanmaya, güç kazanmaya devam etti.

Terapi sürecinde beş kez ayağa kalkan Withem’ı günde bir kişinin ziyaret etmesine izin veriliyor.

Odasında tekerleklekli iskemleyle dolaşan Withem sadece bacaklarını değil kollarını da kuvvetlendirmek için egzersiz yapıyor. Görünen o ki hayatından ümit kesilmişken sağlığına kavuşmak için vargücüyle çabalıyor.

Doğum gününde annesine sarılabilmenin onun için en büyük hediye olduğunu söyleyen kızı Goshien ise çok mutlu olduklarını vurgulayarak, “Biz ailece bir mucizeye tanık olduk” diyor.