Solunum cihazına bağlıyken bebeği sezaryenle alınan Covid-19 hastası iyileşti ve 12 günlük olan oğluyla tanıştı

ABD’nin New York kentinde yaşayan 36 yaşındaki Yaniro Soriano, hamileliğinin sekizinci ayında Covid-19’a yakalandı. Hastanede solunum cihazına bağlıyken bebeği sezaryenle alındı. Bebek doğar doğmaz bir çocuk hastanesine kaldırıldı. Hastlığı yenen Soriano, 12 günlükken oğluyla tanıştı.

Fotoğraf: BBC

Soriano, Southside Hastanesi’ne kaldırıldığında hastalık zatürre aşamasına gelmişti. Bu nedenle genel anestezi uygulanan, suni olarak başlatılan komaya sokulan ve solunum cihazına bağlanan Soriano’nun doktorları, bebeğin acilen alınmasını kararlaştırdı.

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Doktorlarından Benjamin Schwartz şunları söyledi: “Hem bebeğin iyiliği için hem de bebeğin kapladığı alan nefes sıkıntısını arttırdığı için acil sezaryen kararı aldık. Bebek dünyaya geldiğinde bilinci açık değildi. İlk ağlayışını duyamadı ve kucağına alamadı. Bebeği New York’taki bir çocuk hastanesine sevk ettik. Soriano ise bizim yoğun bakım ünitemizde tedavi edildi. “

Çarşamba günü taburcu edilen Soriano’yu kapıda bir sürpriz bekliyordu. Oğlu Walter’i ilk kez kucağına almanın mutluluğunu yaşadı. Hastane çalışanlarının alkışları eşliğinde oğluyla tanışan Soriano’yu, hafif belirti gösterdiği için evde izlenen eşi alıp götürdü.

“O anlar hepimizi mutlu etti ve gurur duymamıza neden oldu. Hepimiz çok mutlu olduk” diyen Schwartz, solunum cihazına bağlanan bir hastanın iyileşmesinin de sağlıklı bir bebeği olmasının da umut veren bir durum olduğunu vurguladı.