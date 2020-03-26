Solunum cihazı ihracı ön izne bağlandı

Tıpta solunum desteği ve entübasyona yönelik olarak kullanılan bazı tıbbi cihaz ve sarf malzemelerinin ihracı Türkiye Tıbbi İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun ön iznine bağlandı.

Ventilatör (Fotoğraf: Reuters)

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan ihracı yasak ve ön izne bağlı mallara ilişkin tebliğe eklenen geçici maddeye göre, tıp alanında kullanılan ventilatör, oksijen konsantratörü, ventilasyon sarf malzemeleri (flow sensör, ekspirasyon valfi, oksijen sensörü, ventilatör devreleri), hasta devreleri (anestezi/ventilatör devresi), kanül, entübasyon tüpleri ve yoğun bakım monitörleri, ihracı ön izne bağlı mallar listesine eklendi.

Reklam

Uzmanlar corona virüsü tedavisinde solunum cihazının önemine dikkat çekiyor.

Son olarak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yerli iki firmanın solunum cihazı üretimine başlayacağını, alım garantisi verileceğini ancak ilk etapta yurt dışından bir şirketle 5 bin solunum cihazı için anlaşıldığını belirtmişti.