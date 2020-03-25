Solunum cihazı açığını kapatmak için otomotiv devleri devrede: Üretim yolu aranıyor

Covid-19 salgınıyla mücadelede en çok dillendirilen kaygılardan biri solunum cihazlarının yetersizliği. İtalya gibi ölü sayısının 6 bin 800’ü aştığı, on binlerce vakanın olduğu ülkelerde yetmiyor; Türkiye ve birçok başka ülkede ise tablo vahimleşirse sıkıntı çıkacağı belirtiliyor. Moda dünyası, salgının ‘talebi patlattığı’ maske üretmek için seferber olurken solunum cihazı konusunda görev otomotiv firmalarına düştü. Hükümetler, firmalara cihaz üretmeleri yönünde çağrı yaptı. Önde gelen firmalar cihaz üretmenin yolunu arıyor.

Hamiltaon Medical’ın üretim merkezlerinden biri. Fotoğraf: Reuters

ABD’deki firmalar, General Motors, Ford ve Tesla, Japon otomotiv devi Nissan ve Britanya’daki Formula 1 takımları solunum cihazı üretimi için kolları sıvadı. Hastalığın yayılmasını engellemek amacıyla otomobil üretimini durduran ABD, Avrupa ve Asya’daki firmalar, tıbbi malzeme ve solunum cihazı üretmek için ellerinden geleni yapacaklarını duyurdu.

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Ford, dün, tıbbi teknoloji ve hizmet sunan GE Healthcare, merkezi ABD’deki 3M ve sektördeki diğer üreticilerle respiratör ve ventilatör (ikisi de solunum desteği sağlıyor, ventilatörler daha gelişmiş cihazlar) tasarlamak için işbirliği yaptığını açıkladı. Açıklamada, otomobil üretiminde kullanılan batarya, pervane ve diğer parçaları kullanarak cihaz üretmenin yolunun arandığı belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump pazar günü Twitter’da, “Ford, General Motors ve Tesla ventilatör ve diğer metal cihazları üretmeleri istendi. Çabuk! Ne kadar iyi olduğunuzu görelim” diye yazmıştı.

Formula 1 ise 20 Mart’ta, Britanya hükümetinin isteği üzerine teknoloji, mühendislik ve üretim birimlerinden oluşan bir ordunun durum değerlendirmesi yaptığını açıkladı.

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Firmalardan üretimin ne zaman başlayacağı ve ilk etapta üretilecek cihazların ne zaman teslim edilebileceğine dair bilgi paylaşılmadı.

‘Üretim kolay değil, bir yıl sürebilir’

Otomotiv şirketleri cihazları üretmenin yolunu ararken otomotiv şirketlerinin desteğiyle açığı kapatmanın gerçekçi bir fikir olmadığını savunanlar da oldu.

Merkezi İsviçre’deki, Hamilton Medical adlı üretici firmanın başkanı Jens Hallek’ten, bunun o kadar kolay bir iş olmadığı, özel bir bilgi birikimine ihtiyaç olduğuna dair uyarı geldi. Hallek şunları söyledi:

“Solunum cihazı üretiminde kullanılan malzeme ve parçalar çok özeldir, çok hassas cihazlar bunlar. Ayrıca bilgisayarlı yazılım sistemi de gerektiriyor. Sadece bir parçada aksaklık olursa cihaz kendini kapar ve bir daha kullanılamaz.”

ABD Savunma Bakanlığı’nda geçmişte görev yapan bazı yetkililer de Washington Post gazetesine, otomotiv firmalarının cihazları üretmesinin bir yıl sürebileceğini söyledi.

Musk, Çin’den 1255 cihaz getirtti

Üretim için kollar sıvanırken elektrikli araç üreten Tesla’nın patronu Elon Musk, Çin’den 1255 ventilatör satın alarak ABD’nin Los Angeles kentine getirtti.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nin tıbbi malzeme üretimi konusundaki engelleri kaldırmasının ardından maske (yoğun bakım ünitelerinde ve gerekli diğer yerlerde kullanılan gelişmiş maskeler) üretimine başlayan Ford, ayrıca, bu hafta sonuna kadar 75 bin adet teslim edceğini açıkladı.

İtalyan Fiat ise Çin’deki fabrikalarından birinde ayda 1 milyon maske üreteceğini duyurdu.