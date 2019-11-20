Soluk borusuna cisim kaçan kediyi kurtardı

Sivas’ta bir kişi soluk borusuna cisim kaçan kediyi hayata döndürdü.

Fotoğraf: DHA

Örtülüpınar Mahallesi’nde kuaförlük yapan Murat Durak (35), dört gün önce yolda bir kedinin çırpındığını gördü. Kurtarmak için müdahale eden Durak, kedinin boğazına bir cisim kaçtığını fark etti. Durak yaklaşık beş dakika süren çaba sonucunda kedinin boğazındaki cismi çıkardı. Durak’ın müdahale anı, kuaför dükkanının yakınındaki bir araç kiralama firmasının güvenlik kamerasına yansıdı.

Reklam

Kediyi gördüğünde anda müdahale etmeye çalıştığını belirten Durak şöyle konuştu: “Ben bu tür vakaları her yerde görüyorum. Arkadaşlarım bana söyledi, hemen gittim. Önce kediye araba çarptı sandım. Tam tersi olmuş, araba falan çarpmamış. Yerde kan falan da yoktu. Kediye baktığımda nefes alamıyordu ve ayakları çırpınıyordu. Soluk borusuna bir şey kaçtığını fark ettim. Daha sonra soluk borusuna elimle müdahale ettim. Çok şükür cismi çıkardım ve hoşuma gitti. Kedi kendine geldi. Elim kanadı ama bir hayat kurtardık, güzeldi. Kediyi bir saat sonra görünce daha da mutlu oldum.”