Solingen’deki dairede beş çocuğun cansız bedeni bulundu

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin Solingen kentindeki bir dairede beş çocuğun cansız bedeni bulundu.

Fotoğraf: Reuters (temsili)

AA’nın Alman Haber Ajansı’nın (DPA) haberinden aktardığına göre Wuppertal polisi, cesetlerin kim tarafından bulunduğu ve çocukların ölüm sebebi gibi ayrıntılarla ilgili henüz bilgi paylaşmadı.

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TAG24 ise saat 14:00’te, ‘Hasselstraße’ adlı sokaktaki bir daireye polis çağrıldığı ve ‘bir annenin beş çocuğunu öldürmüş olabileceğinden şüphelenildiğini yazdı.

Çocukların, bir, iki, üç, altı ve sekiz yaşlarında olduğunu yazan Bild gazetesi de Mönchengladbach’ta yaşayan anneannelerinin polisi arayarak, “Kızım çocuklarını öldürdü; bir çocuğuyla yola çıktı, intihar etmeyi planlıyor” dediğini yazdı.

Gazetenin haberinde çocukların 27 yaşındaki annesinin saat 13:46’da kendisini bir trenin altına attığı, ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldığı belirtildi.