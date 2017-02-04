Soli Özel: Türkiye’nin Rusya ile yakınlaşması Ankara’nın epey Moskova’nın güdümüne girdiği izlenimini veriyor

Böyle bir ortamda, zaten dünya görüşü, ittifak tercihi gibi açılardan Batı’ya soğuk duran iktidar yeni bir konumlandırma arıyor. Trajedi de orada başlıyor aslında. Türkiye’nin Rusya ile yakınlaşması, Suriye’deki gelişmeler ışığında bakıldığında Ankara’nın epey Moskova’nın güdümüne girdiği izlenimini veriyor.

Kürtlere yeni Suriye Anayasası’nda özerklik önerilmesi, Moskova’da temsilciliği bulunan PYD’ye Astana toplantısı hakkında bilgi verilmesi yeterince açıklayıcı. Türkiye’nin diğer arayışları ona istediğini verecek potansiyele sahip değil, kendi gücü ise sınırlı. Arap ülkeleriyle ilişkiler de genelde pek parlak sayılmaz. Halep’te saf değişince Suudi Arabistan çizgisiyle de mesafe oluştu.

ABD’nin Avrupa’dan uzaklaşacağı, Türkiye’nin ise Trump yönetiminden muhtemelen istediğini bulamayacağı bu dönemde Avrupa ile ilişkilerin gözden geçirilebilmesi iyi olurdu. İki tarafın da geleceğin güvenlik tasarımı açısından konuşmaya ihtiyacı var.

Bunu da ancak Almanya ve onun Avrupa’nın fiili başbakanı sayılan şansölyesi ile yapmak mümkün. Merkel’in basın toplantısındaki açık sözlülüğü, belki de AB’nin bu yakınlaşmanın hangi koşullarda gerçekleşeceğine dair açılış diye değerlendirilebilir.

Soli Özel’in yazısı