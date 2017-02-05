Soli Özel: Türkiye’nin NATO üyesi olması Trump’ın gözünde pek de ağırlık taşımıyor

Ankara, Suriye konusunda, daha doğrusu artık tek meselesi gibi gözüken ve aslında Türk dış politikasını kilitleyen PYD konusunda ABD ile de yeniden durumu tartışmak durumunda. Henüz Trump yönetiminin yaklaşımının ne olacağı belli değil.

Eş Şark Forum Başkanı Dr. Galip Dalay, “Trump yönetimi bu güvenli bölgeler ile sadece mülteci akınını mı durdurmayı düşünüyor, yoksa ABD’nin Suriye’deki nüfuz alanını ve bu nüfuz alanının üzerine inşa edildiği müttefiklerini mi tahkim etmeyi tasarlıyor?” diye soruyor. Bu sorunun cevabı, ikili ilişkilerin Trump döneminde alacağı şekli de belirleyecek.

Eğer Türkiye-ABD ilişkilerindeki gerginlik PYD nedeniyle sürecek olursa işler zorlaşacaktır. Obama yönetimine yüklenmek bir bedel ödetmedi. Buna karşılık Trump’un tarzının hiç de alttan almaya müsait olmadığı anlaşılıyor.

Bu yönetimle ilişkiyi iyi tasarlayarak, dili iyi ayarlayarak kurgulamak gerekecek. Zira Türkiye’nin bugüne kadarki en önemli kozlarından biri, yani NATO üyesi olması Trump’ın gözünde pek de ağırlık taşımıyor. Bilindiği gibi kendisi NATO’nun miadını doldurduğu kanısında.

Soli Özel’in yazısı