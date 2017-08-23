Soli Özel: Türkiye’nin dış politikasını ciddi şekilde tartışmak gereken bir dönemdeyiz

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Bulundukları konumları kaybetme korkusunu ciğerlerinde taşıyan analistler, bir dönem bayraktarlığını yaptıkları yumuşak güç ile etkisini artıran Türkiye sevdasından vazgeçip sert güç Türkiye’sinin pazarlamasını yapmaya başladılar. Zaten giderek arka plana itilen diplomasi tüm ilişkilerde devre dışı kalmaya başladı.

Kanlı darbe teşebbüsünün ardından ülkenin düzeninde son derece radikal değişikliklere gidilir, referandumla değişen Anayasa yeni tür bir yönetim tarzını/rejimi ülkeye zayıf bir meşruiyet temelinde getirirken, dış politikada da kuyruğu kopmuş helikopter sendromu yaşanmaya başlandı.

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Görünen o ki Türkiye’nin dış politikasının amaçlarının, hedeflerinin ne olduğunu çok ciddi şekilde tartışmak gereken bir dönemdeyiz. Batı ile ilişkileri gözden geçirmek adına bu kez de bir önceki arayıştan daha az gerçek dışı olmayan bir Avrasyacılığa dönülmesinin maliyetini yüklenmek istemiyorsak, bu çabayı sarf etmeliyiz.

Soli Özel’in yazısı