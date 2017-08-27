Soli Özel: Türkiye coğrafyasının önemi

HER ne kadar ziyaretlerin ardından sağlıklı, detaylı bilgi almak, sağlam verilere dayalı kapsamlı analizler okumak pek mümkün olmuyorsa da Türkiye’de müthiş bir ziyaretçi trafiği yaşanıyor.

Bu trafiğin gösterdiği, Türkiye coğrafyasının önemidir.

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Sahadaki en önemli güçlerden üçü, yani ABD, İran ve Rusya açısından Türkiye’yi karşılarına almamak önemli.

Görünen, Ankara’nın Pentagon’la yeniden yakınlaşırken pazarlıkta elini güçlü tutmak için kendisine ihtiyaç duyan ancak ortak hedeflere sahip olmayan Rusya ve İran ile de yakın temaslarını sürdürmek istediğidir. Bunun bir hayli maharet, incelik, diplomatik yaratıcılık ve ehliyet gerektirdiğini eklemeye de herhalde gerek yoktur.

Soli Özel’in yazısı