Soli Özel: Türkiye bu meşum olayı toplumsal mutabakatın, demokratik projenin harcı olarak kullanabilirdi

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Darbe başarılı olsa muhtemelen Türkiye kendisini bir iç savaşın girdabında bulacaktı.

Siyaseten Türkiye bu meşum olayı hem devlet bünyesine yerleşmiş, yerleşmesine izin ve destek verilmiş bir urdan kurtulmak için kullanabilir, hem de o gecenin ortaya çıkardığı sivil direniş ve dayanışma ruhunu yeni bir toplumsal mutabakatın, demokratik projenin harcı olarak kullanabilirdi.

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Bunlardan birincisi yapıldı ve sürüyor. Ne var ki, temizlik operasyonunun suçlularla sınırlı kalmadığı, tamamen araçsallaştırılmış bir yargı aracılığıyla, dikensiz gül bahçesi murat edildiği de ortada. Bu tercih, şimdilik tam anlamıyla fark edilmese bile Türkiye’yi hem içeride hem de dışarıda zayıflatıyor. Sözünün ağırlığını azaltıyor, etkisizleştiriyor, zayıflatıyor.

Soli Özel’in yazısı