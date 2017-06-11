Soli Özel: Trumpistan sarsılıyor

Amerikan sisteminin işleyişindeki kriz gözden kaçacak gibi değil. Krizin etkileri başkentin hemen tüm çevrelerinde hissediliyor. Bir taraftan Başkan Trump’ın ilgisizliği, tembelliği ya da yanındakiler arasındaki derin bölünmeler nedeniyle işleri yönetecek kişilerin atanmaması her şeyi sekteye uğratıyor. Başkan’ın işgal ettiği mevkinin sorumluluklarını müdrik olduğu konusunda haklı şüpheler artıyor. Diğer yandan Trump’ın devlet yönetme sorumluluğuna yönelik vurdumduymazlığı ve çarpıcı cehaleti işlerin yürümesini engelliyor.

Obama döneminde başlamış olan Avrupa’dan uzaklaşma daha kaba bir şekilde sürüyor. Rusya ile ilişkilerin yürütülmesi üzerinde Başkan’ın ve yardımcılarının seçimlerden önce ve seçimler sırasında Ruslarla ne tür bir temas kurdukları sorusunun gölgesi var. Çin ve Asya ile ilişkileri nasıl götürecekleri belli değil. Kuzey Kore’ye yönelik bir saldırıyı ihtimal dahilinde görenlerin sayısı da artıyor gibi.

En net pozisyon ise İran konusunda. Beyaz Saray, İran’daki terör eylemi karşısındaki tepkisini bile, “Oh olsun” demeden gösteremeyecek kadar haris. Suudi Arabistan’ın kuyruğuna takılmakta da bir beis görmüyor.

Soli Özel’in yazısı