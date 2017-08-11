Soli Özel: Trump tüm Amerikan yönetimlerinin önlemeye çalıştığı bir gelişmeyi, gerçekleşebilir hale getiriyor

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Trump başkanlığındaki ABD’nin küresel ekonominin düzgün işlemesi sorumluluğunu almak istememesi, gelecek yazıda detaylandıracağım stratejik geri çekilmesiyle birleşince ortaya derin bir boşluk da çıkmış oluyor.

Avrupa, giderek güvenilmez ve öngörülemez hale gelen ABD’dense Doğu’ya yani Çin ve Asya’ya bakıyor. Çin de henüz ekonomik liderliği taşımaya hazır değilse bile ABD’nin bıraktığı boşluktan yararlanarak bir Avrasya ekonomisi yaratmanın peşine düşüyor. Halen orta yerdeki en iddialı proje olan “tek yol, tek kuşak” ile hem kendi çevresine ulaşmanın hem de Avrupa’yla ekonomik bütünleşmenin ağlarını örmeye başlıyor.

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Bugüne dek tüm Amerikan yönetimlerinin önlemeye çalıştığı bir gelişmeyi, yani Avrasya alanına tek kara gücünün hâkim olmasını Trump izlediği politikalarla gerçekleşebilir bir hale getiriyor.

Soli Özel’in yazısı