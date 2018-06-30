Soli Özel: Stratejik Batılılık, bir yere gitmemekte

Bundan sonrasında Batı’nın kendi içindeki ekonomik ve toplumsal kriz “demokratik ve liberal”değerlere bağlı siyaseti zayıflattığı için Türkiye üzerinde geçmiş dönemdekine benzer baskılar pek olmayacaktır.

AB ile üyelik ilişkisi derin komada beklerken, ekonomide Batı’ya entegre olunduğu için o çerçevenin dışında bir tasavvur mümkün değildir.

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Rusya ile flörtleşme, İran ile işbirliği, ABD ile çatışma gerçektir. ABD’nin Trump yönetiminde Batı ittifakını parçalayacak kadar hoyrat davrandığı da.

İşte bu ortamda yeni bir döneme geçilirken Türkiye’nin stratejik Batılılığı ortalıkta tartışılsa da NATO yeniden yapılanırken bunun en başat aktörlerinden birisi de Türkiye olmaktadır. Yani stratejik Batılılık, öyle anlaşılıyor ki, bir yere gitmemektedir.

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Soli Özel’in yazısı