Soli Özel: ‘Rusya ve Çin’in eşit ortağı olacak bir Türkiye’ ancak ham hayaldir

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Ankara’nın genelde büyük yatırımlar yaptığı ve yatırımlar konusunda beklentilerinin yüksek olduğu Katar’ın da halihazırdaki durumu, giderek agresifleşen ve devletinin/rejiminin niteliğini değiştirmek isteyen genç bir prensin iktidar hamleleri ve hasmane tutumu nedeniyle pek parlak değil.

Ankara’nin Riyad ile bir çatışma alanı daha açması hiç mi hiç akıllıca olmayacaktır.

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Bu tabloya baktığınızda, ekonominin dışa bağımlılığını ve kırılganlıklarını aklınıza getirdiğinizde eğer alternatif bir gerçeklik anlayışınız yoksa kendi başına buyruk hareket eden bir Türkiye de “Avrasyacı siyasetlerle Rusya ve Çin’in eşit ortağı olacak bir Türkiye” de ancak ham hayaldir.

Üstelik Batı ile ilişkilerindeki gerginlik ve çatışmacı ortam Türkiye’yi komşuları indinde daha güçsüz bir hale de getiriyor.

Soli Özel’in yazısı