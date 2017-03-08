Soli Özel: Rusya ile ABD arasında ne büyük bir kapışma ne de yakınlaşma bekleniyor

Uluslararası sistemin özellikleri son yıllarda Rusya’nın işini kolaylaştırdı da. İyi kötü tanımlanmış normlarla işleyen sistemin sağladığı istikrarlı ortamda Rusya, Ukrayna krizinden beri öngörülemeyen hamleler yaparak diğer güçleri kroke etmeyi başardı.

Trump’ın seçilmesi ve Amerikan dış politikasında belirsizliklerin artması ise Rusya’nın elinden ‘öngörülemez’ olma ayrıcalığını aldı. Yani, bu kez de Rusya, ya da Putin öngörülemez bir ortamda ‘öngörülebilir’ bir devlet haline geldi. Bu nedenle de Rusya’nın önümüzdeki dönemdeki siyasetinin stratejik olmaktansa, gelişmelere cevap veren bir özellik taşıyacağı düşünülüyor.

Yeni bağlamda Rusya ile ABD arasında ne büyük bir kapışma ne de başlangıçta düşünüldüğü şekilde bir yakınlaşma bekleniyor.

Soli Özel’in yazısı