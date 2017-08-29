Soli Özel: Orta sınıfların faşizan akımlara destek vermelerinde şaşılacak bir taraf yok

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Gelişmekte olan ülkelerde tüketim her yıl yüzde 6 oranında büyüyor. Orta sınıfların gelişmiş ülke nüfuslarının tüketim kalıplarını benimsemelerinin çevre ve kaynaklar üzerinde yarattığı büyük baskıyı bir tarafa bırakacak olursanız, müthiş bir altüst oluş söz konusu.

Ülkeler arasındaki eşitsizliklerin azalması yani gelişmekte olan ülkelerin sanayileşerek zenginleşmeleri gelişmiş ülkelerdeki orta sınıflar üzerinde ağır bir baskı oluşturdu. Gelişmiş ülkeler orta sınıfları, kaybedilen işler, sabit kalan veya düşen gelirler, teknoloji nedeniyle daralan iş imkânları sonucunda aşırı sağda sesini bulan isyan dalgalarına destek verdi.

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Gelişmekte olan ülkelerde alıştıkları hayat standartlarının gerisine düşen ve giderek gelecekten korkan orta sınıfların isyanında ve kendilerine yalan vaatlerde bulunan faşizan akımlara destek vermelerinde şaşılacak bir taraf yok. Asıl şaşırtıcı gelişme, yükselen ekonomilere sahip ülkelerde de orta sınıfların giderek huzursuzlaşması ve hoşnutsuzluğunu artan bir şiddetle ortaya dökmesi.

Soli Özel’in yazısı