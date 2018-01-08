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Yaramazlara biraz batar!

Soli Özel: İstanbul, T-cetveli, rakı, bir aktör ve bir mimar

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Hemen tüm ilginç, çalışkan ve mesleğine aşık insanlar gibi Aydın Bey (Boysan) de zor biriydi. Standartları yüksekti. Kolay beğenir biri de değildi.

Titizliğini evinin balkonunda yarattığı bahçeden bilebilirdiniz. O çiçeklerle yaşadığı bağ, onlara gösterdiği itina görülmeye değerdi.

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Mesleğini bir sanat olarak kabul etmiş, doğduğu şehrin tarihiyle hemhal olmuş, bildiği yerlerin, kentin belleğinin yıkılmasını, kültürünün yerine bir şey konulmadan yok edilmesini teessürle izlemişti. Yoksa kitaplarından birinin başlığı ‘Nereye Gitti İstanbul?’ olur muydu? 63 yaşından sonra kitap yazmaya başlamış, 40’ı tamamlamıştı. Oğlu, ev arkadaşım Burak Boysan ile yazdıkları ‘İki Nesil Bir Şehir’i okumadan İstanbul’un yakın tarihinin dramını da enerjisini de anlayabilir misiniz?

Soli Özel’in yazısı

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Birlik Oyuncak’ın bir yıl önce “Üretimini durdurduk, piyasadan da toplattık” dediği ‘Mazlum’ adlı oyuncak ayının halen satıldığı ortaya çıktı. Farklı kentlerde bizzat mağazadan da alınabilen oyuncak, internet üzerinden ücretsiz kargo seçeneğiyle satışta.

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