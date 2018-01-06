Soli Özel: İran’daki rejimin meşruiyet krizini görmemek de olmaz

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Obama döneminin başarı sayılacak tüm adımlarından vazgeçmek isteyen Trump’ın en büyük hedeflerinden biri de İran’ı tecrit etmek ve becerebilirse rejimini değiştirmek. Amerikan güvenlik sistemi içinde bu arzuyla yanıp tutuşan çok kimse var. Ne var ki ABD’nin Irak savaşıyla beceremediği bu işi şimdilerde becerebilmesi pek kolay değil.

Gerçi haziran ayında New York Times Gazetesi’nde çıkan bir haberde, CIA’nın İran masasının başına Kara Prens veya Müslüman olduğu için Ayetullah Mike lakaplarıyla anılan Michael D’Andrea’nın geldiği yazılmıştı. Bu atama ve D’Andrea’nın sicili, gazete tarafından Trump döneminde CIA’nın gizli operasyonlara daha fazla ağırlık vereceğinin işareti diye de görülmüştü.

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Bu veriden yola çıkarak İran rejimi içindeki sertlik yanlıları, 1953’teki darbeyi anımsatarak gene bir “entrika” ile karşılaştıklarını iddia ediyor. Başka bir tepki göstermeleri beklenemezdi zaten. Zamanı geldiğinde bu olayların arka planı açığa çıkar. Ancak patlayan tepkinin enflasyonla, işsizlikle, rejimin çürümüşlüğüyle, yolsuzluklarla, emperyal amaçlarla kaynakların çarçur edilmesiyle alakasını, İran’daki rejimin meşruiyet krizini görmemek de olmaz.

Soli Özel’in yazısı