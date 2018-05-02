Soli Özel: İran ve İsrail’in Suriye’de doğrudan savaşa girme ihtimali

dikkat edilmesi gereken husus, Netanyahu’nun açıklamasını yaptığı akşamın sabahında İsrail hava kuvvetlerinin eylülden beri en az beşinci kez Suriye içindeki İran hedeflerini vurmalarıydı. Netanyahu uluslararası alanda İran ile imzalanan nükleer anlaşmadan ABD’nin çekilmesini hedeflerken Suriye’de de İran’ın İsrail’e doğrudan tehdit oluşturacak bir askeri varlığa sahip olmasını ne pahasına olursa olsun engellemeye çalışıyor. Bu hedeflerin birincisinde İsrail güvenlik bürokrasisi, Bibi ile benzer kaygıları paylaşmasa bile ikincisinde son derece kararlı bir şekilde hareket ediyor.

İran ve Suriye’deki Hizbullah gibi müttefikleriyle İsrail arasındaki mücadele ciddi bir tırmanmayla devam ettiği takdirde bu iki ülkenin Suriye topraklarından doğrudan savaşa girmeleri veya Hizbullah üzerinden, Lübnan’ı da kavuracak bir çatışmaya sürüklenmeleri ihtimali artacaktır. Zaten ateş içindeki ülkenin ve bölgenin önündeki tehlikelerin başlıcalarından birisi de budur.

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Soli Özel’in yazısı