Soli Özel: Heyecanlı aylar dünyayı bekliyor

Yılın en güzel ayında kuzey yarımkürede bütün ülkeler tatili bitirip işbaşına geçiyor. ABD’de yarın Emek Günü’dür ve yazın bitişini simgeler.5 Eylül’den itibaren ülkenin siyaseti muhtemelen ciddi çalkantılar yaratacak gelişmelere tanık olacak. Söz konusu ülke ABD olduğu için de orada yaşanacak siyasi gelişmeler tüm dünyada yankı bulacak, olmadık yerleri etkileyecek.

Telefonunda internet erişimi olmayan, dizüstü bilgisayarı kullanmayan, ülkesi ve dünya hakkındaki bilgilerini (elinin altındaki tüm istihbarat imkânlarına rağmen) ve görüşlerini sağcı Fox News haber kanalından alan Amerikan Başkanı’nın desteği olabilecek en düşük noktalara ilerliyor.

Reklam

…5 Eylül’den itibaren üç önemli konu gündeme gelecek. Birincisi bütçe; ikincisi ABD borç tavanının yükseltilip yükseltilmeyeceği; üçüncüsü Meksika sınırına yapılacak duvar için ödenek ayrılması. Bütçe meselesi geçici olarak idare edilebilir. Ama anlaşmaya varılamazsa federal devletin daha önce yaşandığı gibi kepenk indirmesi mümkün. Borç tavanı konusunda Cumhuriyetçi Parti’nin aşırı sağcıları refah devletini küçültecek kalıcı kararlar alınmazsa oy vermeyecekleri tehdidini savuruyorlar. Dediklerini yaptıracak güce sahipler.

Son olarak da Trump, duvar için ödenek konmazsa geçici bütçeyi de onaylamayacağı tehdidini savurdu.

Heyecanlı aylar dünyayı bekliyor.

Soli Özel’in yazısı