Soli Özel: Gözler Moskova-Ankara bağlantısının geleceğinde olacaktır

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İbrahim Kalın, “Bu çerçevede meşru hedef olan terör örgütlerine karşı yeri, zamanı ve şekli Türkiye tarafından belirlenmek üzere her tür müdahale hakkı mahfuzdur” diyerek, çıtayı yüksek bir yere koydu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türkiye’nin Afrin’e müdahalesinin bir an meselesi olduğu mesajını ısrarla vermektedir. Bugüne dek böyle bir operasyonun Rusya’nın muhalefeti nedeniyle de yapılamadığı sıkça söyleniyordu. Bu durumda olası bir Afrin harekâtı ya Rusya’da bir fikir değişikliğiyle ya da Rusya’nın itirazına rağmen yapılacak demektir.

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Birinci şıkta riskler, askeri harekâtın zorluğu ve karşılaşılabilecek mukavemetle sınırlıdır. İkinci şıkta ise Türkiye ABD’nin ardından Rusya ile de PYD nedeniyle ters düşmüş ve ilişkilerini gerginleştirmiş olacaktır. Bu durumda, gözler Suriye’deki krizin çözülmesi için oluşturulmuş Moskova-Ankara bağlantısının geleceğinde olacaktır.

Soli Özel’in yazısı