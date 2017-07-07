Soli Özel: Fiilen bitmiş olan müzakere süreci varmış gibi yapılıyor

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Bu kararın iki boyutta aslında pek bir önemi yok. Birincisi, Parlamento’nun kararı bağlayıcı değil. Dolayısıyla raporun kabul edilmesiyle müzakerelerin askıya alınması söz konusu olmayacak. İkincisi, müzakereler zaten fiilen askıda. İki taraf da kendine göre nedenlerle fişi çekip komadaki hastayı öldürmeye cüret edemediğinden fiilen bitmiş olan müzakere süreci varmış gibi yapılıyor.

Kararın hemen hayata geçirilecek bir sonucu olmaması anlamsız veya değersiz sayılması gerektiği anlamına gelmiyor tabii. Avrupa Parlamentosu’ndaki en Türkiye yanlısı iki grup Sosyalistler ve Yeşiller, aralarına liberalleri de alarak dünkü kararın alınmasında başı çektiler. Kuşku yok ki can-ı gönülden Türkiye’nin üyeliğinden yana olanların Türkiye demokrasisinin son yıllardaki serencamından dolayı yaşadıkları büyük hayal kırıklığı nedeniyle işler bu noktaya gelmişti.

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Hayal kırıklığı yaşayanlar yalnızca AB ülkelerindeki Türkiye yanlıları değildi elbette. Türkiye tarafında da hükümetten ve onu destekleyen çevrelerden bağımsız olarak AB üyeliğini önemseyen ve bu yola devam edilmesini isteyenlerin sıdkının sıyrıldığını da görmek gerekir.

Daha müzakereler başlamadan, Kıbrıs konusunda yamuk yapılması, Avusturya’nın mızıkçılığı, Nicolas Sarkozy iktidara geldikten sonra Fransa’nın küstah ve aradaki akdi reddeden davranışlarına tepki gelmemesi, Merkel Almanya’sının isteksizliği ve Birlik’in Kıbrıs’ın inatlarının aracı olmayı içine sindirmesi Türkiye’de de epeyce rahatsızlık biriktirmişti.

Soli Özel’in yazısı