Soli Özel: Dış politika artık cumhurbaşkanlığı makamında

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Ankara’nın yılın sonu yaklaşırken dış politikasında bazı düzenlemelere gittiği ya da en azından gitmek istediğine dair işaretler var. Bunlar henüz netlik kazanmış değil. Tercih edilen hedeflerin şu ya da bu nedenle veya şekilde iç politika gereklerine kurban edilmeyeceklerinin bir garantisi de yok.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Dr. İbrahim Kalın’ın Hürriyet Gazetesi’ne verdiği mülakattan çıkarılacak en önemli sonuç, dış politikanın artık tek merkezden yani Cumhurbaşkanlığı makamı tarafından kurgulandığı ve uygulandığıdır. Yerleşik kurumlarla istişare mekanizmalarının ne ölçüde işlediği, bilgi akışının ne denli yeterli olduğu, farklı görüşlerin yeterince tartışılıp tartışılmadığıysa halen pek belli değil.

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Soli Özel’in yazısı