Soli Özel: Dink öldüğünden beri doğanların ve o gün 6 yaşında olanların toplam nüfus içindeki payı yaklaşık yüzde 30

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HRANT Dink bundan 11 yıl önce, 19 Ocak 2007 günü öğleden sonra, devletin pek çok biriminin haberdar olduğu hatta dahil olduğu bir organize cinayete kurban gitti. Bugün bunu bu netlikte söyleyebilmemizi FETÖ soruşturmalarına ve bu çeteye mensup olanların işledikleri suçların sergilenebilmesinin artık mubah sayılmasına borçluyuz. Dava henüz bitmiş değil. Ne zaman biteceği de meçhul.

Türkiye’de Hrant Dink öldüğünden beri doğanların ve o gün 6 yaşında olanların toplam nüfus içindeki payı yaklaşık yüzde 30. Yani Türkiye nüfusunun neredeyse üçte birinin böyle bir insanın yaşadığından haberi yok. Varsa da onun kimliğini, dediklerini, inandıklarını bilme, öğrenme, peşinden gitme imkânları çok sınırlı. Hrant Dink’in hangi şartlarda bu ülkede neyin mücadelesini yapmış olduğunu, dedikleri rahatsız edici bulunsa bile ekranlardan bile taşan samimiyetinin, gerçekliğinin ülkedeki nefret ve suskunluk duvarlarını yavaş yavaş nasıl yıkmaya başladığını anlamaları zor.

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Hrant Dink’in öldürülmesinin kötü hem de çok kötü bir olay olduğunu, o felaketin yaşandığı anda zaten biliyorduk. Ne var ki tarihteki bazı olayların tüm etkileri gerçekleştikleri anda anlaşılmaz. Dönüm noktası sayılacak anlar uzun, hem de çok uzun zaman dilimlerine yayılarak etkilerini gösterirler. Agos Gazetesi kurucusu ve başyazarının katli bu anlardan birisiydi.

Ancak 19 Ocak’taki cinayetin ardından gelen tepki, böylesine menfur ve feci bir olayın daha hayırlı bir yerlere gidilebilmesinin önünü açabileceği hayalini de yaşatmıştı çok insana. 23 Ocak 2007 günü İstanbul caddelerinden insan seli olarak akan yüz binin üzerinde, galiba da çok üzerinde vatandaş bambaşka, kendiyle daha barışık, ırkçılığını ezmiş, özgürleşmiş, adaleti bulmuş bir Türkiye hayalinin vücut bulmuş haliydi neredeyse. Aradan geçen 11 yılın gelişmeleri, o hayalleri tek tek gömmediyse bile günün birinde çıkarılmaları umuduyla hayal deposuna kapattı.

Soli Özel’in yazısı