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Yaramazlara biraz batar!

Soli Özel: Demirtaş’ı, İnce’nin savunması umut veriyor

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“Cumhur İttifakı”nın karşısına çıkan ittifakın “Millet İttifakı” olması, HDP’yi dışlaması nedeniyle eleştirilebilir. Ancak bu ittifakın açıklanan ilkeleri itibarıyla, bileşenlerinin geçmiş tavırlarından farklı bir tavra ve yaklaşıma işaret eden taahhütleri var.

Halen hapiste tutulan HDP’li Selahattin Demirtaş’ın cumhurbaşkanı adayı olarak meydanlara çıkmasını, onun dokunulmazlığının kaldırılmasına giden yolu açan CHP’nin adayı Muharrem İnce’nin savunması, bu taahhütlerin boşuna yapılmadığı konusunda bir umut veriyor.

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İttifakın diğer unsurlarının doğrudan ya da dolaylı olarak bu tavrı benimseyip benimsemeyeceklerini de zaman içinde göreceğiz.

Soli Özel’in yazısı

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